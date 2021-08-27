Коррупцию на десятки миллионов в работе мэрии Среднеуральска обнаружила прокуратура

Коррупцию на десятки миллионов в работе мэрии Среднеуральска обнаружила прокуратура
Коррупцию на десятки миллионов в работе мэрии Среднеуральска обнаружила прокуратура
Сегодня, 22:03ОбществоФото: 1MI
Прокуратура Свердловской области обнаружила нарушения в действиях бывшего главы Среднеуральска Андрея Зашляпина. Он осуществлял махинации с финансами, работая с бюджетными средствами областного и городского бюджета.

Деньги выделялись на реконструкцию очистных сооружений, а цена контракта составила 626 миллионов рублей, сообщает Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Данные прокуратуры гласят, что подрядной организацией, которая заключила контракт, управлял племянник главы города Зашляпин Кирилл, а учредителем ООО «Среднеуральское стройуправление» является юридическое лицо АО «Среднеуральское строительное управление». Его создали Зашляпин с отцом. Дочь Зашляпина Дарья является выгодоприобретателем по пакету акций.

В результате в процессе проверки стали известны факты указаний бывшего чиновника о санкционировании и оплате работ юридическому лицу, подконтрольному ему.

Напомним, 18 августа стало известно, что собственник местного «Тепловодаканала» — фирмы, связанной с бывшим главой города, пытается отказаться от обслуживания очистных сооружений в Среднеуральске.

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