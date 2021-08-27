Музыку ВКонтакте можно будет слушать без интернета

Сама Музыка ВКонтакте остаётся бесплатной: можно слушать любые песни в любом количестве — в десктопной версии ВКонтакте и в открытом мобильном приложении. Более того, рекомендации платформы стали лучше учитывать предпочтения пользователей: теперь алгоритм может построить не только привычный дневной плейлист, но и подборки с треками, собранными по похожим артистам, жанрам и звучанию. В том числе — с музыкой исполнителей, которые пока ещё не очень известны: так у них больше шансов не остаться в тени звёзд, а у пользователей — выйти за рамки своих предпочтений и найти что-то новое.