На 670 тысяч «кинула» туроператор Оксана Забавина 10 тагильчан

670 тысяч лишились три тагильские семьи, которые заказали тур в Турцию у Оксаны Забавиной. Женщина неделю «кормила их завтраками» о переносящемся вылете, отменила поездку и не вернула деньги.

По словам пострадавших, до пандемии коронавируса Оксана Забавина работала в турфирме ООО «Профит-групп» в Нижнем Тагиле. Семья Юлии, которая пострадала от рук мошенницы, раньше уже обращалась к ней. Два года назад мы летали через нее в Турцию, все было нормально. Никто даже подумать не мог, что так получится в этот раз. Сейчас Забавина работала по какой-то доверенности от директора Юлии Глейм, рассказала тагильчанка. По словам Юлии, лететь должны были она с мужем и тремя детьми, ее мама с братом и подруга с двумя детьми. Всего 10 человек. 9-дневный несостоявшийся отдых обошелся пострадавшим в 670 тысяч рублей, деньги за путевки они отдали 4 августа. Самолет из Кольцово должен был вылететь в 5 утра 22 августа. Однако Забавина позвонила и сказала, что самолет перенесли на следующий день, а потом еще на следующий. Некоторым из нас пришлось заново сдавать ПЦР-тесты, так как их срок уже закончился. А это тоже стоит денег. Каждый раз я заказывала ГАЗель, чтобы добраться до Кольцово и каждый раз мне приходилось ее отменять. Кроме того, у нас был забронирован номер в отеле рядом с аэропортом, чтобы дети могли нормально выспаться перед ранним вылетом,пояснила женщина. Она рассказала, что в итоге Забавина сказала, что тур вообще отменяется и обещала вернуть деньги через два часа, однако этого не сделала. Она несколько раз в течение нескольких дней звонила и переносила встречу, чтобы якобы вернуть деньги. Мы ездили и на Выю, и в центр города, но денег так и не получили. Тогда мы стали выяснять информацию про Забавину, пояснила Юлия. По ее словам, они узнали, что у мужа турагента имущество под арестом, а не нее саму вообще ничего не записано. В итоге Забавина перестала отвечать на звонки и в мессенджерах. Пострадавшие написали заявление в полицию 26 августа. Там им рассказали, что в 2020 году на нее уже было заявление о хищении денег. В полиции нам сказали, что поедут к ней домой и если она будет там, то отвезут ее на допрос, а потом поместят в изолятор. Но нам никто так и не отзвонился, нашли ее или нет. Забавина рассказывала, что у нее дочь поступила в Санкт-Петербург. Мы боимся, что она туда уедет и ее вообще не найдут, подытожила тагильчанка. 26 августа три заявления поступило в отдел полиции № 16, рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское». По указанным фактам начата проверка, которую проводят сотрудники уголовного розыска. Выясняются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято обоснованное решение, отметили в ведомстве. Напомним, в 2015 году на шесть лет осуждена бывшая директор турфирмы тагильской фирмы «Элита Трэвэл» Ксения Журалева, которая обманула клиентов на сумму более пяти миллионов рублей.

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