Нижний Тагил станет площадкой для всероссийского фестиваля «Краефест»

По замыслу организаторов, в Нижнем Тагиле будут соревноваться 16 команд. Свои заявки на участие в фестивале оставили представители Ростова, Пермского края, Кемеровской области, Санкт-Петербурга. Участники соревнований (юные краеведы, историки, географы, этнографы, туристы, экологи и геологи) будут не только проводить исследования, но и делиться накопленными знаниями, проходить квесты и взаимодействовать на различных мастер-классах, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
По словам замглавы города по соцполитике Валерия Сурова, на территории оздоровительного комплекса будут организованы все меры безопасности, в том числе и антиковидные.
Это большая ответственность для нас, поэтому сегодня мы постарались обсудить все организационные вопросы, касающиеся проведения всероссийского слета. Надеюсь, что ребятам, которые приедут в Нижний Тагил впервые, понравится наш город, и они не только продемонстрируют свои знания и навыки, но и получат много положительных эмоций, добавил Суров.
Напомним, Нижнетагильский "Самородок" стал базой для арт-кластера молодых талантов. В прошлые выходные прошло открытие выставки художника из Красноярска Александра Закирова.