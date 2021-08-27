Нижний Тагил станет площадкой для всероссийского фестиваля «Краефест»

Нижний Тагил станет площадкой для всероссийского фестиваля «Краефест»
Нижний Тагил станет площадкой для всероссийского фестиваля «Краефест»
Сегодня, 17:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
На территории оздоровительного комплекса «Звёздный» в Нижнем Тагиле пройдёт фестиваль краеведческих объединений «Краефест». Юных краеведов наш город примет с 10 по 15 сентября.

По замыслу организаторов, в Нижнем Тагиле будут соревноваться 16 команд. Свои заявки на участие в фестивале оставили представители Ростова, Пермского края, Кемеровской области, Санкт-Петербурга. Участники соревнований (юные краеведы, историки, географы, этнографы, туристы, экологи и геологи) будут не только проводить исследования, но и делиться накопленными знаниями, проходить квесты и взаимодействовать на различных мастер-классах, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

По словам замглавы города по соцполитике Валерия Сурова, на территории оздоровительного комплекса будут организованы все меры безопасности, в том числе и антиковидные.

Это большая ответственность для нас, поэтому сегодня мы постарались обсудить все организационные вопросы, касающиеся проведения всероссийского слета. Надеюсь, что ребятам, которые приедут в Нижний Тагил впервые, понравится наш город, и они не только продемонстрируют свои знания и навыки, но и получат много положительных эмоций, добавил Суров.

Напомним, Нижнетагильский "Самородок" стал базой для арт-кластера молодых талантов. В прошлые выходные прошло открытие выставки художника из Красноярска Александра Закирова.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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