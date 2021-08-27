Нижний Тагил станет площадкой для всероссийского фестиваля «Краефест»

Это большая ответственность для нас, поэтому сегодня мы постарались обсудить все организационные вопросы, касающиеся проведения всероссийского слета. Надеюсь, что ребятам, которые приедут в Нижний Тагил впервые, понравится наш город, и они не только продемонстрируют свои знания и навыки, но и получат много положительных эмоций, добавил Суров.