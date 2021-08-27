Обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени арестован на два месяца

Заседание Ленинского районного суда 27 августа состоялось в Тюмени. Там было решено на два месяца арестовать Виталия Бережного, который обвиняется в убийстве 9-летней Насти Муравьевой.

Перед началом заседания журналистам, которых было большое количество, позволили зайти в зал на три минуты. Там они задали обвиняемому около 30 вопросов, однако тот не ответил ни на один из них. Журналисты спрашивали, сознается ли мужчина в содеянном, знал ли он семью девочки и что сейчас чувствует. Второй раз представители СМИ попали в зал, чтобы услышать решение суда об аресте. В процессе оглашения постановления мужчина односложно отвечал на вопросы судьи. После заседания обвиняемый отправился в следственный изолятор. Там он будет находиться во время всего следствия. По данному делу все заседания суда будут закрытыми. Это связано с тем, что погибшая была несовершеннолетней. Напомним, Виталий Бережной был задержан 25 августа по подозрению в убийстве. Девочка пропала 30 июня, ее искали полицейские и волонтеры. Бережной сознался в преступлении. Он рассказал, что перед убийством изнасиловал ребенка, а тело хранил в холодильнике. Труп был обнаружен 19 августа на берегу озера в коробке из-под мебели и пластиковом пакете. Настя будет похоронена 28 августа. Названа дата похорон убитой в Тюмени 9-летней Насти Муравьевой

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