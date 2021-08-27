Партия пенсионеров: Цифровую грамотность старшего поколения нужно повышать

Издание mkset.ru сообщает, что по словам доктора юридических наук, профессора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, члена Партии пенсионеров Гульнары Ручкиной, одной из основных особенностей современного мира является цифровая грамотность. Однако далеко не все люди старшего возраста могут пользоваться новыми технологиями.
«Для пожилых людей новые цифровые решения нередко возводят непреодолимую стену на пути к получению государственных услуг и социального обеспечения», — отметила Ручкина.
По результатам проведенных исследований порядка тридцати процентов россиян пенсионного возраста не пользуются дистанционными финансовыми услугами, в том числе мобильными банками, поскольку опасаются быть обманутыми. При этом в России правительство сейчас почти всю социальную сферу переводит в цифровой формат, и это, по мнению Гульнары Ручкиной, дискриминирует людей старшего возраста, которые не успевают адаптироваться к новым условиям и остаются без социальной поддержки.
В Партии пенсионеров считают, что в Российской Федерации необходимо организовать работу центров, где граждане, которые не имеют компьютера или интернета, смогут получать все необходимые услуги. Кроме этого, требуется разработать комплекс мер, повышающих уровень вовлеченности граждан старшего поколения в цифровую экономику.
«Государство должно взять на себя ответственность за обучение пожилых людей пользованию современными средствами коммуникации», —уверена Ручкина.
Ее поддержал заместитель руководителя департамента представительства Самарской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, член Партии пенсионеров Александр Васюков. Он считает, что в России нужно организовать работу государственных курсов по повышению цифровой грамотности граждан старшего поколения. Также он предложил создать специальные технические продукты для россиян пожилого возраста, например планшетный ПК с большой клавиатурой.
«Без повышения уровня грамотности мы этот наш мудрый трудовой опытный ресурс — пожилых людей — не сможем органично встроить в экономику нашей страны», — отметил Васюков.