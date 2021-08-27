Партия пенсионеров: Цифровую грамотность старшего поколения нужно повышать

По результатам проведенных исследований порядка тридцати процентов россиян пенсионного возраста не пользуются дистанционными финансовыми услугами, в том числе мобильными банками, поскольку опасаются быть обманутыми. При этом в России правительство сейчас почти всю социальную сферу переводит в цифровой формат, и это, по мнению Гульнары Ручкиной, дискриминирует людей старшего возраста, которые не успевают адаптироваться к новым условиям и остаются без социальной поддержки.