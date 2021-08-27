Пенсионеры из уральского поселка пожаловались на платежи за отсутствующую воду

Пенсионеры из уральского поселка пожаловались на платежи за отсутствующую воду
Пенсионеры из уральского поселка пожаловались на платежи за отсутствующую воду
Сегодня, 14:25ОбществоФото: 1MI
Жители поселков Октябрьский и Первомайский Сысертского района Свердловской области обратились в прокуратуру из-за начислений за воду в квитанциях за июль 2021 года.

В заявлении к прокурору, опубликованное газетой «Наша Сысертская неделя» во «Вконтакте», местные жители рассказали, что получили квитанции с графой «Летний полив», где им насчитали по 71,8 тысячи рублей. При это в Октябрьском поселке воды не было 27 дней, а в Первомайском вода предоставляется с 2 до 4 ночи.

Глава инициативной группы Михаил Касельман написал в заявлении, что у всех жильцов сумма одинаковая. Она не зависит от размера и загруженности участков. Даже у граждан, имеющих специальные счетчики, льготы и пенсию, сумма не превышает 10 тысяч рублей.

Кассельман пишет, что услуги в полном объеме не оказываются, но долги списываются. Льготников, по его словам, в поселках очень много.

Местные жители просят прокуратуру разобраться и обязать МУП ЖКХ «Сысертское» сделать перерасчет и усилить напор воды.

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