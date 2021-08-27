Семейная ссора на кладбище в Тагиле закончилась сотрясением после удара лопатой

В середине августа семья Сергея Максимова, вдовца матери четверых детей, на кладбище у могилы женщины повздорила с ее сёстрами. В результате стычки с роднёй у матери Сергея диагностировали сотрясение головного мозга. Ранее сёстры умершей Екатерины добились, чтобы детей забрали из квартиры Сергея, где царил беспорядок.

12 августа — в день годовщины смерти жены — Сергей Максимов с родителями отправился на кладбище, где похоронена Екатерина. Там семья встретила родственников по линии женщины — ее сестёр Елену и Ларису. Родственники повздорили, после чего, рассказывает Сергей, дошло до физического насилия: Лариса Дёгтева ударила маму черенком лопаты, у неё осталась царапина на лице. Лариса Дёгтева Женщина в течение нескольких дней чувствовала недомогание, а после ее госпитализировали с больницу. Врачи диагностировали у пенсионерки сотрясение головного мозга. После этого семья обратилась полицию с заявлением о побоях. Правоохранители проводят проверку, уже опрошены несколько человек, рассказал редакции Сергей Максимов. Конфликт в семье начался год назад, когда тагильчанка Екатерина Максимова умерла и трое несовершеннолетних детей оказались камнем преткновения старших родственников. После обращения сестер Екатерины к правоохранителям детей забрали из квартиры, где валялись разбросанные вещи, на кухне стояли тарелки с прокисшей едой и стоял неприятный запах. Смрад, плесень и мусор: как растил троих детей тагильчанин после смерти жены 4 Фото Редакция TagilCity.ru побывала в квартире Сергея Максимова, в которой он проживал с детьми после смерти супруги.

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