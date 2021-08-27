Ушли за шишками: потерявшиеся в лесу четверо детей найдены в Свердловской области

Ушли за шишками: потерявшиеся в лесу четверо детей найдены в Свердловской области
Ушли за шишками: потерявшиеся в лесу четверо детей найдены в Свердловской области
Сегодня, 21:40ОбществоФото: 1MI
В Серове полицейские нашли четырех подростков, которые ушли в лес собирать шишки и не вернулись домой. О том, что дети пропали, стало известно ночью 27 августа.

Прибывшие стражи порядка определили, что ребята 2007, 2012 и 2010 годов рождения (трое братьев и их односельчанин) ушли из дома в поселке Красноглинный. На место выехала группа из территориального ОВД, кинолог, сотрудники МЧС и спасательного отряда из Карпинска, сообщил TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По прошествии пяти часов подростки были обнаружены в лесу в полутора километрах от деревни Еловый Падун, что в 6 километрах от их родного поселка.

В темное время согревались у костра и ели собранные шишки,подчеркнул Валерий Горелых.

На родителей был составлен протокол об административном правонарушении за ненадлежащее воспитание детей.

Фото:В. Н. Горелых

Напомним, 12 августа стало известно, что 11-летний екатеринбуржец был найден сотрудниками полиции и волонтерами поискового отряда. Он ушел из дома 9 августа.

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