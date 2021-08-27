Водитель Lexus с «блатными» номерами за смертельное ДТП в Екатеринбурге получил 5 лет

Водитель Lexus с «блатными» номерами за смертельное ДТП в Екатеринбурге получил 5 лет
Водитель Lexus с «блатными» номерами за смертельное ДТП в Екатеринбурге получил 5 лет
Сегодня, 12:59ОбществоФото: 1MI
За смертельную аварию с двумя погибшими в марте 2020 года на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге бизнесмен Александр Бачурин получил пять лет колонии общего режима.

В том ДТП скончалась жена Бачурина и женщина-пешеход, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В суде мужчина признал свою вину. Гособвинение затребовало для него 13 лет колонии. Во время чтения приговора было отмечено, что мужчина стал инвалидом третьей группы после переломов и ожогов полученных в ДТП.

Напомним, по версии следствия 8 марта 2020 года 44-летний Александр Бачурин находился за рулем автомобиля Lexus. Он возвращался из ночного клуба в состоянии опьянения и ехал с превышением скорости. Около 05.50 он решил свернуть с улицы Куйбышева на Розы Люксембург. При этом скорость он не снизил. В результате он сбил пенсионерку, переходившую дорогу. Его жена находилась вместе с ним в машине. После удара автомобиль загорелся. Женщине не удалось выбраться.

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