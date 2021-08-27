Знакомые рассказали о жизни убийцы Насти Муравьевой из Тюмени

Виталий Бережной снимал квартиру в пансионате, где убил Настю, до середины августа. Соседи говорят, что видели его редко и почти не были с ним знакомы. Один из жильцов рассказал, что если бы девочка кричала, то люди бы услышали, так как в здании тонкие стены.
Некоторые рассказывают, что он жил с девушкой. Ее знакомая отметила, что Бережной прекрасно относился к сожительнице.
Подозреваемый работал на мебельном предприятии недалеко от своего дома. Коллеги также характеризуют его положительно, говорят, что он был жизнерадостным и общительным. Один из них отметил, что после того, как Настя пропала, Бережной стал вести себя более нагло и уверенно и часто употреблял алкоголь.
У Виталия Бережного были долги больше двух миллионов рублей, он просил занять денег у своего знакомого. Последний говорит, что у подозреваемого есть взрослые дети, пишет 72.ру.
Напомним, Виталий Бережной был задержан 25 августа по подозрению в убийстве 9-летней Насти Журавлевой. Девочка пропала еще 30 июня, ее искали полицейские и волонтеры. Бережной признался в преступлении. Он рассказал, что перед убийством изнасиловал Настю, а тело хранил в холодильнике. Труп был обнаружен 19 августа на берегу озера в коробке из-под мебели и пластиковом пакете. Настя будет похоронена 28 августа.