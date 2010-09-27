Более 800 волонтеров приняли участие в благотворительной акции «Евраза»

В акции, которая длилась больше месяца, приняли участие более 800 человек. Волонтерское движение на предприятиях «Евраза» с каждым годом приобретает все более массовый характер. Количество металлургов и горняков, которые принимают участие в добрых делах компании, уже составило почти 3000 человек. Подобные акции стали в компании традиционными и проводятся в Нижнем Тагиле и Качканаре с 2008 года весной и осенью, отмечает департамент «Евраза» по связям со СМИ.