Более 800 волонтеров приняли участие в благотворительной акции «Евраза»
27 сентября 2010, 07:47ОбществоОльга
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Волонтеры «Евраза» - работники НТМК и ВГОКа, передали одежду, обувь и канцелярские принадлежности детям из социально-реабилитационного центра «Радуга», а также семьям Тагилстроевского района Нижнего Тагила, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В акции, которая длилась больше месяца, приняли участие более 800 человек. Волонтерское движение на предприятиях «Евраза» с каждым годом приобретает все более массовый характер. Количество металлургов и горняков, которые принимают участие в добрых делах компании, уже составило почти 3000 человек. Подобные акции стали в компании традиционными и проводятся в Нижнем Тагиле и Качканаре с 2008 года весной и осенью, отмечает департамент «Евраза» по связям со СМИ.
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