Chevrolet, Hyundai и Daewoo – лидеры на Урале

Как сообщает «66.ru», в целом уральский авторынок подрос на 5% посравнению с первым полугодием 2009. За 6 месяцев здесь реализованосвыше 73 тысяч автомобилей. Лидеры по динамике прироста - Екатеринбург,Челябинск, а также Оренбург и Пермь.Наибольшей популярностью пользуются машины марки Chevrolet, Daewoo иHyundai. В топе - модели нижнего ценового сегмента.