Chevrolet, Hyundai и Daewoo – лидеры на Урале
27 сентября 2010, 08:30ОбществоОльга
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По итогам продаж в первом полугодии самыми популярными машинами на Урале стали Chevrolet, Hyundai и Daewoo.
Как сообщает «66.ru», в целом уральский авторынок подрос на 5% посравнению с первым полугодием 2009. За 6 месяцев здесь реализованосвыше 73 тысяч автомобилей. Лидеры по динамике прироста - Екатеринбург,Челябинск, а также Оренбург и Пермь.Наибольшей популярностью пользуются машины марки Chevrolet, Daewoo иHyundai. В топе - модели нижнего ценового сегмента.
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