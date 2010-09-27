Доля проблемных кредитов в российских банках достигла 20 процентов
Доля сомнительных и безнадежных кредитов в портфеле 30 крупнейших российских банков по итогам августа выросла на 0,7 процентного пункта до 20,1 процента, пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию Банка России.
Рост доли плохих долгов произошел даже несмотря на увеличение всегокредитного портфеля на 1,1 процента. Ранее рейтинговое агентство Fitchоценило долю проблемных ссуд в российской банковской системе на уровне25 процентов. Таким образом, данные ЦБ приближаются к пессимистическимпрогнозам внешних наблюдателей. К проблемным кредитам ЦБ в данном случаеотносит займы второй, третьей и четвертой категории качества.
Категориявыставляется банками исходя из нескольких параметров, включаяфинансовое состояние заемщика, условия его кредитного договора, качествообеспечения и соблюдение графика платежей. Формально проблемными(вторая категория) и безнадежными (четвертая) банки обычно относяткредиты с просрочкой 90 и 180 дней соответственно.
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