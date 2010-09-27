Доля проблемных кредитов в российских банках достигла 20 процентов

Рост доли плохих долгов произошел даже несмотря на увеличение всегокредитного портфеля на 1,1 процента. Ранее рейтинговое агентство Fitchоценило долю проблемных ссуд в российской банковской системе на уровне25 процентов. Таким образом, данные ЦБ приближаются к пессимистическимпрогнозам внешних наблюдателей. К проблемным кредитам ЦБ в данном случаеотносит займы второй, третьей и четвертой категории качества.