Еще 11 ветеранов получили ключи от новых квартир
27 сентября 2010, 17:01ОбществоОльга
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Еще 11 ветеранов Великой Отечественной 27 сентября получили ключи от новых квартир. Новое жилье получили участники боевых действий, их вдовы и труженики тыла. Ключи им вручила глава Нижнего Тагила Валентина Исаева.
Не все ветераны сами смогли прийти на торжественную церемонию в Администрацию города, почти половину ключей получали их родственники: дети и внуки. После 9 мая и Дня города это уже третья раздача квартир ветеранам, на сей раз приуроченная ко Дню пожилого человека. Валентина Исаева сообщила, что в ближайшее время новые квартиры получат еще три ветерана.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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