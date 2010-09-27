Еще 11 ветеранов получили ключи от новых квартир

Не все ветераны сами смогли прийти на торжественную церемонию в Администрацию города, почти половину ключей получали их родственники: дети и внуки. После 9 мая и Дня города это уже третья раздача квартир ветеранам, на сей раз приуроченная ко Дню пожилого человека. Валентина Исаева сообщила, что в ближайшее время новые квартиры получат еще три ветерана.