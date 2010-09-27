Компьютерный вирус Stuxnet поразил атомную станцию в Бушере
27 сентября 2010, 07:59ОбществоОльга
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Компьютерный вирус, проникший в компьютеры иранской атомной станции в Бушере, не нанес вреда основной системе АЭС. Мощный компьютерный вирус Stuxnet «поразил несколько компьютеров, но не нанес какой-либо ущерб основной операционной системе станции», со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает РИА Новости.
Специалисты атомного агентства Ирана заявили накануне, что ищут пути уничтожения компьютерного вируса-червя, проникшего в системы, контролирующие работу ряда иранских предприятий.По данным Ассошиэйтед Пресс, главной целью кибер-атаки являлась Бушерская АЭС - первое в Иране предприятие по производству атомной энергии, которое вскоре готово заработать.Согласно информации иранского агентства ИСНА, эксперты Ирана в области компьютерной безопасности встретились на этой неделе и обсудили способы удаления из системы попавшего в нее вредоносного компьютерного кода, получившего название Stuxnet, способного взять под контроль работу ряда предприятий.
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