Компьютерный вирус Stuxnet поразил атомную станцию в Бушере

Специалисты атомного агентства Ирана заявили накануне, что ищут пути уничтожения компьютерного вируса-червя, проникшего в системы, контролирующие работу ряда иранских предприятий.По данным Ассошиэйтед Пресс, главной целью кибер-атаки являлась Бушерская АЭС - первое в Иране предприятие по производству атомной энергии, которое вскоре готово заработать.Согласно информации иранского агентства ИСНА, эксперты Ирана в области компьютерной безопасности встретились на этой неделе и обсудили способы удаления из системы попавшего в нее вредоносного компьютерного кода, получившего название Stuxnet, способного взять под контроль работу ряда предприятий.