Конкурс на лучшую студенческую команду пройдет в Нижнем Тагиле
27 сентября 2010, 16:43ОбществоОльга
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Конкурс на лучшую студенческую команду пройдет в Нижнем Тагиле в середине ноября. Он будет посвящен Международному дню студентов. Это первое мероприятие, инициированное новым Советом творческих студентов Нижнего Тагила.
Накануне состоялось первое собрание Совета. На него пришли 10 человек – представители НТГСПА, нижнетагильского филиала УрФУ, училища прикладногоискусства, горно-металлургического колледжа и высокогорского многопрофильного техникума. Они, скорее всего, и войдут в актив Совета творческих студентов. При этом там ждут и других креативных представителей тагильских учебных заведений. Совет творческих студентов Нижнего Тагила будет собираться раз в неделю по средам в 16 часов в городском Дворце молодежи.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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