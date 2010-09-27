Конкурс на лучшую студенческую команду пройдет в Нижнем Тагиле

Накануне состоялось первое собрание Совета. На него пришли 10 человек – представители НТГСПА, нижнетагильского филиала УрФУ, училища прикладногоискусства, горно-металлургического колледжа и высокогорского многопрофильного техникума. Они, скорее всего, и войдут в актив Совета творческих студентов. При этом там ждут и других креативных представителей тагильских учебных заведений. Совет творческих студентов Нижнего Тагила будет собираться раз в неделю по средам в 16 часов в городском Дворце молодежи.