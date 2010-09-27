Медведев посоветовал россиянам учить китайский язык

«У наших стран очень тесные отношения, чем больше китайцев будут знать русский, а русских ̶ китайский, тем прочнее и более многообразными будут наши связи», - цитирует президента РФ «Утро.ru». В Даляньском институте Медведев пообщался со студентами и отметил их блестящее знание русского языка.

Медведев также посетил Российское воинское мемориальное кладбище в Люйшуне (Порт-Артур) и встретился с российскими и китайскими ветеранами Второй мировой войны. «Мы должны совместно заботиться о памяти, памяти будущих поколений, не допуская какого-либо искажения исторических событий, мы должны отстаивать правду о событиях той войны, тем более чтоесть сила, которая пытается изменить эту историческую правду», - заявилпрезидент.