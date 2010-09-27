На чемпионате мира по караоке американец выиграл миллион пельменей

По словам организаторов, если есть по 100 пельменей в день, миллиона хватит на 27 лет. Каким образом чемпион будет доставлять приз домой, не сообщается. Других победителей выбирало жюри, состоявшее из зарубежных ироссийских деятелей шоу-бизнеса. Первые места достались исполнителям изФинляндии. На втором месте оказались россияне, третье место заняли американка и австриец.