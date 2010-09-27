На чемпионате мира по караоке американец выиграл миллион пельменей
27 сентября 2010, 15:19ОбществоОльга
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На чемпионате мира по караоке, который прошел в Москве, приз зрительских симпатий в виде миллиона пельменей достался американцу, передает агентство Associated Press.
По словам организаторов, если есть по 100 пельменей в день, миллиона хватит на 27 лет. Каким образом чемпион будет доставлять приз домой, не сообщается. Других победителей выбирало жюри, состоявшее из зарубежных ироссийских деятелей шоу-бизнеса. Первые места достались исполнителям изФинляндии. На втором месте оказались россияне, третье место заняли американка и австриец.
Всего в чемпионате, который длился три дня, принимали участие исполнители из 16 стран, в том числе из Австралии, Канады, Ирландии, Дании, Казахстана и Белоруссии.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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