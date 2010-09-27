На этой неделе будет сыро и холодно
27 сентября 2010, 15:22ОбществоОльга
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Температура воздуха в ближайшие дни заметно понизится, кроме того на Урале будет идти дождь.
Как рассказала корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко, во вторник, 28 сентября, ночью на термометрах будет +3...+5, днем до +11. Похожая погода будет в среду и четверг. В пятницу и в субботу, 1 и 2 октября, из-за облаков выглянет солнце, дожди прекратятся, но станет холоднее. Ночью будет около 0, днем до +8.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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