На Среднем Урале откроется школа подготовки кардиологов
27 сентября 2010, 08:59ОбществоОльга
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На Среднем Урале планируют открыть 7 сосудистых центров. Сейчас в Свердловской области только три подобных медучреждения. Главная проблема – нехватка квалифицированных работников, считает директор Уральского института кардиологии Ян Габинский.
«Самая большая задача, по моему мнению, - это обучить кадры. Работать натаком высокотехнологичном оборудовании очень сложно, потому что такого доктора надо готовить 2-3 года как минимум для того, чтобы он мог работать где-то в области с помощью этих методик. Мы сейчас тесно связаны с немцами и американцами для того, чтобы здесь сделать базовые школы подготовки. Одна из таких школ будет в Уральском институте кардиологии».
Сейчас сосудистые центры находятся в Нижнем Тагиле, Ирбитеи Краснотурьинске. Между тем каждый год в нашем регионе от сердечной недостаточности умирает свыше 10 тысяч человек, сообщает «Город FM».
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