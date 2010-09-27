На Среднем Урале откроется школа подготовки кардиологов

«Самая большая задача, по моему мнению, - это обучить кадры. Работать натаком высокотехнологичном оборудовании очень сложно, потому что такого доктора надо готовить 2-3 года как минимум для того, чтобы он мог работать где-то в области с помощью этих методик. Мы сейчас тесно связаны с немцами и американцами для того, чтобы здесь сделать базовые школы подготовки. Одна из таких школ будет в Уральском институте кардиологии».