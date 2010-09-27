Несоблюдение правил перевозки детей – в числе самых распространенных нарушений ПДД

Среди водителей выявлено 2692 нарушений, из них превышение скорости –1859, непредоставление преимущества в движении пешеходам – 190,нарушение правил перевозки детей – 173, неиспользование ремнейбезопасности – 65, вождение в нетрезвом состоянии – 50,управлениетранспортным средством без прав – 13.Среди пешеходов зарегистрировано 889 нарушений ПДД, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

За указанный период времени зарегистрировано 1 ДТП с участием ребенка.25 сентября в 12.20 на автодороге Николопавловское - Алапаевск произошлостолкновение автомобилей ВАЗ-2131 и ВАЗ-2113, в котором находился6-летний ребенок. В результате ДТП водители и пассажиры обеих машинполучили травмы средней тяжести. К счастью, девочка отделалась ушибамищеки и плеча.