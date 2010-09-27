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Несоблюдение правил перевозки детей – в числе самых распространенных нарушений ПДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Несоблюдение правил перевозки детей – в числе самых распространенных нарушений ПДД

27 сентября 2010, 14:28ОбществоОльга
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