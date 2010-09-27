Нынешняя зима будет теплее прошлогодней
Нынешняя зима будет теплее прошлогодней. Такой прогноз сделал Гидрометцентр России. В целом за 6 месяцев холодного полугодия в Свердловской области температурный фон ожидается около средних многолетних значений, теплее обычного предполагается в ноябре и декабре.
Режим температуры будет неоднородным: прогнозируется чередование длительных положительных и отрицательных термических аномалий. Следует отметить, что оправдываемость таких прогнозов Гидрометцентра России колеблется в пределах 58 - 81 %.
В прошлую суровую зиму температурные отклонения от нормы составили в Екатеринбурге - 3,2 градуса, в Ивделе – 6,4 градуса. За 173 года наблюдений на Среднем Урале отмечено 14 зим с отклонением средней температуры -3° и ниже. В последние десятилетия таких холодных зим не было. Теплые зимы с отклонением средней температуры +3° и выше повторяются в два раза чаще - их насчитали 26 за 173 года. Причем половина из них приходится на последние тридцать лет.
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