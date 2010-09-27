Полицейские будут извиняться перед задержанными

Об этом в эфире «Первого канала» рассказал министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев. «Я думаю, разные формы будут. Либо это может быть приезд руководителя непосредственно в коллектив, либо это встреча руководителя непосредственно с конкретным гражданином в присутствии сотрудника (полиции), который нарушил права гражданина, и будут принесены извинения».