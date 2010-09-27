Полицейские будут извиняться перед задержанными
27 сентября 2010, 07:41ОбществоОльга
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Законопроект о полиции, которая должна с Нового года прийти на смену милиции, продолжает обретать свои формы. В будущем каждому гражданину не только будут зачитывать его права до задержания, но и извиняться после, сообщает «Интерфакс».
Об этом в эфире «Первого канала» рассказал министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев. «Я думаю, разные формы будут. Либо это может быть приезд руководителя непосредственно в коллектив, либо это встреча руководителя непосредственно с конкретным гражданином в присутствии сотрудника (полиции), который нарушил права гражданина, и будут принесены извинения».
Нургалиев также сообщил, что гражданин, доставляемый в органы внутренних дел поподозрению в совершении преступления, будет проходить медицинское освидетельствование дважды: при поступлении в отделение и на выходе из него. Это, по словам министра, позволит выявлять случаи применения насилия сотрудниками правоохранительных органов в отношении задержанногогражданина.
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