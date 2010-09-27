Проблемы ЖКХ и детский комендантский час. Глава города ответила на вопросы тагильчан
В течение часа мэр Валентина Исаева отвечала на телефонные звонки горожан. На номер прямой телефонной линии смогли дозвониться 23 человека.
Подавляющая часть вопросов касается жилищно-коммунальной сферы и городского хозяйства, отмечают в пресс-службе администрации города. Острой остается проблема оплаты за электроэнергию в местах общего пользования. По мнению звонивших, она часто завышается. Порой жильцам домов приходится платить за недобросовестных соседей и организации, занимающие первые этажи жилых зданий. Валентина Исаева попросила в подобных случаях письменно обращаться в администрацию города и прокуратуру, приложив к заявлению копии квитанций. По многим адресам ужеудалось разобраться в ситуации и решить вопрос в пользу жителей.
Также горожане просили ввести в городе комендантский час для детей. Глава города заверила, что этот вопрос находится в стадии проработки. Также мэр пообещала помочь жителям Дзержинского района, которые обеспокоены отсутствием врача-кардиолога в местной поликлинике, и жителям Кирпичногопоселка, где необходимо сделать пешеходный переход к школе 21 и установить светофор.
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