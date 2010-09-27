Сегодня весь мир отмечает День туризма
27 сентября 2010, 10:43ОбществоОльга
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Считается, что туристическая отрасль появилась на свет в тот день, когда в 1841 году баптистскому проповеднику и активному борцу с пьянством Томасу Куку пришла в голову идея отправить на поезде 570 рабочих в «безалкогольную» поездку по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир в Средней Англии, сообщает портал «Туризм и спорт».
Но официально Международный день туризма был учрежден в 1979 году Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в испанском городе Торремолино. Сделано это было с целью пропаганды туризма и развития связей между народами. Более 30 лет этот праздник считают своимне только любители дальних странствий, но и те, кто помогает им в этом:сотрудники туристических компаний, экскурсоводы и гиды, персонал гостиничных комплексов – словом, все те, кто организует и делает отдых других людей интересным, легким и безопасным.
На сегодняшний день туристическая сфера является одной из самых крупных ибыстро развивающихся отраслей мировой экономики, а также очень перспективным сектором российской экономики, пишет «GoodDays.ru».
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