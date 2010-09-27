Сегодня весь мир отмечает День туризма

Но официально Международный день туризма был учрежден в 1979 году Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в испанском городе Торремолино. Сделано это было с целью пропаганды туризма и развития связей между народами. Более 30 лет этот праздник считают своимне только любители дальних странствий, но и те, кто помогает им в этом:сотрудники туристических компаний, экскурсоводы и гиды, персонал гостиничных комплексов – словом, все те, кто организует и делает отдых других людей интересным, легким и безопасным.