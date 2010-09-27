Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил перевозки детей

В Нижнем Тагиле с начала 2010 года зарегистрировано 48 ДТП с участием детей, в которых погибли 2 ребенка и49 детей получили травмы.17 из них - дети в возрасте до 12 лет, которыеперевозились без использования детских удерживающих устройств.