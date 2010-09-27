Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил перевозки детей
27 сентября 2010, 13:55ОбществоОльга
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С 27 сентября по конец октября в Нижнем Тагиле проводятся профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием детей. Сотрудники ДПС ориентированы на выявление нарушений правил пользования ремнями безопасности, а также неиспользование при перевозке детей до 12 лет детского удерживающего устройства.
В Нижнем Тагиле с начала 2010 года зарегистрировано 48 ДТП с участием детей, в которых погибли 2 ребенка и49 детей получили травмы.17 из них - дети в возрасте до 12 лет, которыеперевозились без использования детских удерживающих устройств.
Всего по Свердловской области за этот период времени в ДТП погибли 10 детей. Из них только один ребенокперевозился с соблюдением требований ПДД, сообщает отдел пропагандыГИБДД.
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