Суд встал на сторону тагильского ветерана
27 сентября 2010, 16:58ОбществоОльга
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Суд встал на сторону тагильского ветерана. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора Ленинского района и обязал администрацию города принять участника Великой Отечественной войны на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий и обеспечить его квартирой за счет средств федерального бюджета.
Как рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в областной прокуратуре, ветеран Великой Отечественной Павел Иванович Шурыгин, проживающий в доме площадью 54,4 квадратных метра с четырьмя родственниками, обеспечен жильем менее учетной нормы. Однако ранее муниципалитет отказал ветерану в предоставлении жилого помещения на условиях соц.найма.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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