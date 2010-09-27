Суд встал на сторону тагильского ветерана

Как рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в областной прокуратуре, ветеран Великой Отечественной Павел Иванович Шурыгин, проживающий в доме площадью 54,4 квадратных метра с четырьмя родственниками, обеспечен жильем менее учетной нормы. Однако ранее муниципалитет отказал ветерану в предоставлении жилого помещения на условиях соц.найма.