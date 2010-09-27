Свердловская область и Татарстан планируют удвоить товарооборот
27 сентября 2010, 15:36ОбществоОльга
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Товарооборот между Свердловской областью и республикой Татарстан должен удвоиться, сообщил «Интерфаксу» губернатор Александр Мишарин по итогам подписания соглашений с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Екатеринбурге.
«Наши экономические интересы настолько велики, что мы не можем друг бездруга. Объем совместной торговли превысил 8 миллиардов рублей в 2009году, а вообще потенциально мы можем выйти на уровень 14-15 миллиардоврублей в год», - отметил Александр Мишарин.
В свою очередь Миннихановсообщил, что Татарстан является крупным потребителем продукции,произведенной на Урале. «У вас прекрасный завод, который делает буровыеустановки, у нас - крупнейшая нефтяная компания, которая много бурит, ине только в Татарстане, но при этом использует устаревшие буровыеустановки», - отметил президент Татарстана.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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