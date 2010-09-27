Свердловская область и Татарстан планируют удвоить товарооборот

«Наши экономические интересы настолько велики, что мы не можем друг бездруга. Объем совместной торговли превысил 8 миллиардов рублей в 2009году, а вообще потенциально мы можем выйти на уровень 14-15 миллиардоврублей в год», - отметил Александр Мишарин.

В свою очередь Миннихановсообщил, что Татарстан является крупным потребителем продукции,произведенной на Урале. «У вас прекрасный завод, который делает буровыеустановки, у нас - крупнейшая нефтяная компания, которая много бурит, ине только в Татарстане, но при этом использует устаревшие буровыеустановки», - отметил президент Татарстана.