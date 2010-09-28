Участнице «Апарте- 2010» вручили «Оскара»

В конкурсе «Визитка» актеры с помощью декламации,пластики, танца, миниатюр представились зрителю и жюри. Второй этап –самый сложный для артистов -«Монолог». Актеры выбирали классическихавторов: звучали монологигероев Гоголя, Есенина, Достоевского,Горького, Шекспира. Наверное, самыми долгими аплодисментами зрители ответили на монологи Анны Каратаевой и Юрия Сысоева. Анна прочитала отрывок из повести С. Алексиевич «Соло для детского голоса», Юрий -замечательный монолог из пьесы Г. Горина «Дом, который построил Свифт». А самым необычным в этом конкурсе стало выступлениеДаниила Зинеева. Актер прочитал даже не художественное произведение, адокумент – «План Даллеса».

Умеет ли петь Владимир Путин и что он поет? Как звучит в стенахдраматического театра рок-н-ролл? По ходу музыкального этапа участникипофантазировали и рассказали с помощью слов и танца целые музыкальныеистории. По признанию членов профессионального жюри, третий этапконкурса был самый яркий, и актеры в нем раскрылись.Поющего, вернее читающего под музыку Владимира Путина изобразил АлексейПортнов. Юрий Сысоев спел специально написанную для «Апарте-2010»песню-исповедь. Зажигательный рок-н-ролл сыграл и спел на театральнойсцене Даниил Зинеев.

Главной особенностью «Апарте – 2010» стало профессиональное жюри,судившее конкурсантов. «Профессиональное жюри – принципиально новое дляконкурса «Апарте». Профессионалывидят и замечают, конечно, больше», -рассказал Игорь Булыгин, автор и руководитель конкурса молодых артистов.Главный приз «Апарте - 2010» жюри отдало актрисе театра куколНаталье Хахалкиной.

Приз зрительских симпатий достался Юрию Сысоеву. Его вручили членынепрофессионального жюри, в состав которого вошли представителиадминистрации Нижнего Тагила, руководители городских организаций ипредприятий–спонсоров конкурса. Юрий ежегодно участвует в «Апарте» ивсегда занимает высокие места.

Также на «Апарте» впервые в Нижнем Тагиле был вручен «Оскар»!Статуэткуподарил Анне Каратаевой победитель «Апарте - 2009» ЕвгенийСетьков.

Несколько лет назад «Апарте» начинался как конкурс артистов одноготеатра, теперь это общегородской конкурс, собравший актеров крупных театров города. В дальнейшем в планах у организаторов -вывести конкурс наобластной уровень. А в ближайших планах, которыми поделился ИгорьБулыгин, - концерт из лучших номеров всех «Апарте».