ВГОК расширяет рынок сбыта продукции
27 сентября 2010, 15:14ОбществоОльга
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В сентябре ВГОК впервые отгрузил в адрес Косогорского металлургического завода в Туле 7 тысяч тонн железофлюса.
В течение месяца на Косогорском заводе будут проведены опытно-промышленные испытания. После получения результатов будет приняторешение о дальнейших поставках продукции ВГОКа в Тулу. Железофлюс - один из инновационных видов продукции ВГОКа наряду с профилактированным известью железорудным концентратом и хромовым агломератом, сообщает департамент «Евраза» по связям со СМИ.
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