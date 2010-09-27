ВГОК расширяет рынок сбыта продукции

В течение месяца на Косогорском заводе будут проведены опытно-промышленные испытания. После получения результатов будет приняторешение о дальнейших поставках продукции ВГОКа в Тулу. Железофлюс - один из инновационных видов продукции ВГОКа наряду с профилактированным известью железорудным концентратом и хромовым агломератом, сообщает департамент «Евраза» по связям со СМИ.