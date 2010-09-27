Во всем мире подорожает одежда

В результате удара стихии по азиатским государствам стоимость хлопка резко увеличилась. Цены на него уже на 50% выше, чем в прошлом году. И, скорее всего, это не предел. Наблюдатели предрекают, что в первую очередь рост цен ударит по торговым сетям, которые больше не смогут позволить себе продавать дешевую одежду.