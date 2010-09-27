Во всем мире подорожает одежда
27 сентября 2010, 08:38ОбществоОльга
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Цены на одежду могут резко подскочить в ближайшее время. Эксперты бьют тревогу: в мире уже наметилась стабильная инфляция в хлопчатобумажной отрасли. Но крупнейшие за последние десятки лет наводнения в Азии, погубившие до трети урожая, способны серьезно усугубить ситуацию, передает канал «Россия 24».
В результате удара стихии по азиатским государствам стоимость хлопка резко увеличилась. Цены на него уже на 50% выше, чем в прошлом году. И, скорее всего, это не предел. Наблюдатели предрекают, что в первую очередь рост цен ударит по торговым сетям, которые больше не смогут позволить себе продавать дешевую одежду.
Стихия в Пакистане и Индии унесла тысячи человеческих жизней и нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству этих государств. Затопило и некоторыедругие азиатские страны, сообщает «Накануне.Ru».
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