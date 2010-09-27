ВУЗ-банк улучшил условия кредитования бюджетников

Изменения продиктованы повышенным спросом на данный продукт. Реагируя на потребности клиентов, ВУЗ-банк сделал кредиты более доступными. Кроме увеличения суммы кредита, изменились и стали лояльнее требования к заемщикам – отныне стаж на последнем месте работы должен составлять не менее шести месяцев, ранее он составлял один год.Система оценки заемщика по программе максимально упрощена. Для получения кредита необходимы только паспорт и справка по форме 2-НДФЛ. Единственным критерием оценки остается сумма ежемесячного платежа, которая не должна превышать половины заработной платы. Кредит предоставляется на срок до 10 лет, на сумму до 200 тысяч рублей - без поручителей.Программа реализуется во всех отделениях ВУЗ-банка в городах Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО.Сотрудники бюджетных организаций (органы управления, армия, суды, прокуратура, учреждения социально-культурной сферы, науки, образования и здравоохранения), могут сделать заявку на кредит в офисе банка по адресу: пр. Строителей,6 или по телефону Центра обслуживания клиентов 49-90-90 (круглосуточно и бесплатно).