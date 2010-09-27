Выехать за границу в этом году не смогли 6 тысяч свердловчан
27 сентября 2010, 15:44ОбществоОльга
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Выехать за границу в этом году не смогли около 6 тысяч свердловчан. Об этом сообщает АПИ со ссылкой на начальника отдела организации исполнительного производства УФССП по Свердловской области Елену Сидорову.
По ее данным, с начала года судебными приставами было выписано 5 тысяч 962 постановления на ограничение выезда за пределы России. Причиной томупослужили многомиллионные долги граждан.Так, в этом году ставшие не выездными граждане задолжали в общей сложности более 3 миллиардов рублей. Большую долю в объеме долгов составляют долги по кредитам.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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