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Выехать за границу в этом году не смогли 6 тысяч свердловчан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выехать за границу в этом году не смогли 6 тысяч свердловчан

27 сентября 2010, 15:44ОбществоОльга
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