Выехать за границу в этом году не смогли 6 тысяч свердловчан

По ее данным, с начала года судебными приставами было выписано 5 тысяч 962 постановления на ограничение выезда за пределы России. Причиной томупослужили многомиллионные долги граждан.Так, в этом году ставшие не выездными граждане задолжали в общей сложности более 3 миллиардов рублей. Большую долю в объеме долгов составляют долги по кредитам.