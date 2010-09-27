Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Юрий Демин назвал жуткие фото ДТП на сайте свердловской ГИБДД «шоковой терапией» и «профилактикой»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Юрий Демин назвал жуткие фото ДТП на сайте свердловской ГИБДД «шоковой терапией» и «профилактикой»

27 сентября 2010, 16:38ОбществоОльга
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?