Юрий Демин назвал жуткие фото ДТП на сайте свердловской ГИБДД «шоковой терапией» и «профилактикой»

Как сообщили «Накануне.RU» в пресс-центре УГИБДД Свердловской области, Юрий Демин в своем обращении прежде всего затронул тревожную статистику ДТП, в которых гибнут дети. За 2009 год погибли в ДТП 9 детей, а в этом году - уже 27. Чтобы достучаться до водителя-нарушителя и попросить соблюдать Правила дорожного движения, должны использоваться самые разнообразные меры профилактики. «Именно поэтому было принято решение использовать и так называемую шоковую терапию», - заявил Юрий Демин.