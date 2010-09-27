Юрий Демин назвал жуткие фото ДТП на сайте свердловской ГИБДД «шоковой терапией» и «профилактикой»
27 сентября 2010, 16:38ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Начальник свердловской ГИБДД Юрий Демин дал официальный комментарий по поводу широко обсуждаемых фотографий на сайте инспекции. По его мнению, фото ДТП – «шокирующие и реалистические», они являются элементом профилактики аварий, но некоторые из них все же решено «откорректировать».
Как сообщили «Накануне.RU» в пресс-центре УГИБДД Свердловской области, Юрий Демин в своем обращении прежде всего затронул тревожную статистику ДТП, в которых гибнут дети. За 2009 год погибли в ДТП 9 детей, а в этом году - уже 27. Чтобы достучаться до водителя-нарушителя и попросить соблюдать Правила дорожного движения, должны использоваться самые разнообразные меры профилактики. «Именно поэтому было принято решение использовать и так называемую шоковую терапию», - заявил Юрий Демин.
Приэтом в ГИБДД Среднего Урала признали, что некоторые фото носят «слишкомреалистический характер», и откорректировали фотоальбом на сайте.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей