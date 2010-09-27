За выходные на Среднем Урале бушевал 41 природный пожар

Как пишет «Уралинформбюро», угрозы населенным пунктам нет. Огоньпродолжает бушевать в Режевском районе, под Алапаевском, в окрестностяхпоселка Басьяновский и у железнодорожной станции Моховое вВерхнесалдинском городском округе. Всего со стихией борются 483 единицытехники и 1 783 человека. Как рассказали корреспонденту радио «Маяк –Нижний Тагил» в нижнетагильском гарнизоне пожарной охраны, вокрестностях Нижнего Тагила никаких возгораний не зарегистрировано.