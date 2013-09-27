Дмитрий Медведев поручил Правительству проработать вопрос финансирования ОЭЗ «Титановая долина» в 2014-2016 годах

Губернатор на встрече с председателем Правительства РФ еще раз подтвердил готовность правительства Свердловской области профинансировать 49 процентов работ по созданию неокупаемых объектов инфраструктуры ОЭЗ. Всего для развития площадки необходимо около 4,7 миллиарда рублей. В 2014 году на создание и развитие «Титановой долины» из областного бюджета будет выделен 831 миллион рублей.

Для своевременной и эффективной реализации проекта создания ОЭЗ необходимо ускорить процедуру внесения изменений в постановление Правительства РФ о создании «Титановой долины» в части софинансирования реализации проекта со стороны Федерации.

В предыдущем поручении срок внесения изменений в постановление Правительства был намечен на февраль, мы просим сделать это уже в текущем году. Ускорение внесения изменений позволит быстрее получить федеральные средства. Существующее региональное финансирование сегодня позволяет держать темп реализации проекта, но при поступлении федеральных денег этот темп можно будет существенно увеличить пояснил генеральный директор «Управляющей компании «Титановой долины» Артемий Кызласов.

Финансовое участие в проекте федеральных властей, отмечает Артемий Кызласов, это еще и определенная гарантия для крупных международных резидентов, многие из которых ждут именно начала федерального софинансирования стройки.

При штатном финансировании, говорят в руководстве ОЭЗ, площадка будет полностью обеспечена всем необходимым уже в 2016 году.

По итогам встречи с Евгением Куйвашевым глава Правительства России отметил, что инвестиции в промышленный комплекс Среднего Урала позволяют создать новые высокопроизводительные рабочие места, повысить уровень заработных плат. В результате происходит перевооружение всего промышленного комплекса региона. «Именно об этом мы говорили с губернатором, и он передал несколько бумаг на эту тему. Надеюсь, будет эффект сказал Дмитрий Медведев.

Добавим, что в настоящее время руководство «Титановой долины» заключило четыре соглашения с резидентами ОЭЗ, соглашение еще с одной компанией находится на регистрации в Министерстве экономического развития РФ. Заявки еще четырех потенциальных участников проекта будут вынесены на заседание экспертного совета особой экономической зоны в конце ноября - начале декабря текущего года. Кроме того, около 10 потенциальных резидентов находятся на разной стадии подготовки документов, необходимых для вхождения в проект.

В ближайшем будущем желающих стать резидентами проекта может стать еще больше - накануне на площадке ОЭЗ побывали гости выставки Russia Arms Expo – 2013. В состав делегации вошли руководители дипломатических и торговых представительств, работающих в Екатеринбурге, представители компаний, рассматривающих возможность сотрудничества с особой экономической зоной, представители федеральных и региональных СМИ.

Артемий Кызласов рассказал им о ключевых преимуществах, которые предоставляются резидентам ОЭЗ и текущем этапе реализации проекта.

Сегодня здесь проведены подготовительные работы, необходимые для начала строительства: обустройство территории, временное электроснабжение, монтаж вышки связи. Проложены временные дороги, подготовлена площадка для хранения техники и материалов. Завершается строительство внеплощадочного газопровода высокого давления и производственно-противопожарного водопровода. В рамках заключенного с «МРСК Урала» договора на техническое присоединение в 2014 году будет построена подстанция «Титан» 110/10 кВ. В ближайших планах - проведение вертикальной планировки территории, строительство внутренних инженерных сетей, таможенной инфраструктуры и других необходимых объектов.