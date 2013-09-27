Хамство среди продавцов и покупателей: тагильчане решают, что с этим делать

Но расширение потребительского рынка влечет за собой и изменения уровня отношений пары «покупатель-продавец», которая на сегодняшний день является одной из наиболее противостоящих.

В то время как одни борются за каждого клиента, создавая все новые и новые фирменные стандарты и инструкции, другие пускают на самотек отношения к своим покупателям, делая всё возможное, чтобы его упустить. Нельзя не отметить, что потребители также бывают далеко не подарками – и в данном случае конфликт может предотвратить только компетентный продавец.

Один из пользователей рассказал нам случай, когда на его глазах в магазине косметики уволили девушку, которая предложила даме «крем для старой кожи». Это говорит о том, что компании, как любой уважающей себя структуре, важен, в первую очередь, клиент. И это достойно уважения.

В крупных городах России сегодня, зайдя в любой магазин, покупатель окунается в поток нежности и заботы, чего не достает провинциальным городам. И в Нижнем Тагиле замечено регулярное хамство, о чем не раз заявляли пользователи. В Администрации города специалист по защите прав потребителей отмечает:

Чаще всего жалуются на «рынки» - 1-2 жалобы в месяц. На такие письменные (обязательно) жалобы - совершаются выезды. В целом, наш отдел несет контролирующую функцию, то есть мы не можем выносить какие-нибудь санкции, предписания. Этим занимается Роспотребнадзор.

А отдел следит за тем, чтобы в магазинах не осуществлялась запрещенная деятельность - продажа алкоголя. Если претензия о хамстве была, но не записана/не заснята, то достаточно написать в книгу жалоб, а если и ее не дают - то об этом нужно тоже сообщать в Отдел или в Роспотребнадзор.

Напоминаем, что телефон «горячей линии» территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил и Пригородном районе 8(3435) 49-56-54.

Городской портал TagilCity.ru в течение нескольких месяцев проводил опрос на портале на тему «Как можно повысить уровень обслуживании в магазинах и киосках». Так, тагильчане, принявшие участие в голосовании, в большинстве считают, что необходимо «назначить предпринимателям крупные штрафы за жалобы покупателей» (28,5%). Второй вариант здесь – «обязать продавцов проходить профессиональную квалификацию» (17,7%). Проголосовавшие за вариант, занявший третье место, уверены, что хамство непобедимо (16%).

И практически одинаковое количество голосов набрали три варианта – «организовать регулярные рейды по выявлению хамского отношения», «закрыть все киоски и прилавки» и «создать общественную организацию СтопХам специально для недобросовестных продавцов и предпринимателей».