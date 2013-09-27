Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Хамство среди продавцов и покупателей: тагильчане решают, что с этим делать
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Хамство среди продавцов и покупателей: тагильчане решают, что с этим делать

27 сентября 2013, 18:55Обществоadmin3
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»