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На Фрунзе в Нижнем Тагиле творится что-то невообразимое: это протест? (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Фрунзе в Нижнем Тагиле творится что-то невообразимое: это протест? (ФОТО, ВИДЕО)

27 сентября 2013, 12:20Общество
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