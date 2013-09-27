На Фрунзе в Нижнем Тагиле творится что-то невообразимое: это протест? (ФОТО, ВИДЕО)

К слову, согласно протоколу данного выездного совещания, было принято несколько «жизненно важных» решений.

Подать иск в суд на владельцев строящегося кафе, чтобы объект был приведен в соответствии с проектной документацией. Напомним, у здания сейчас три этажа, хотя по предложенному проекту должно быть два. К слову, по словам владельцев «кафе», в свое время именно Валентина Павловна Исаева настаивала на возведении трехэтажного здания. В то время, как сейчас – третий этаж, возможно, потребуется сносить.

Кроме того, при въезде на территорию двора, как и обещал Сергей Константинович, будет установлен железобетонный ограничитель высоты, что не даст возможности проезда фурам. Это решение будет исполнено, согласно протоколу, до 15 октября.

Параллельно (до 30 сентября) в Администрации Ленинского района дорабатывают проект по благоустройству. С планом также должны будут ознакомить жителей дома. Отметим, что согласно протоколу это должны были сделать 25 сентября.

Сейчас настрой у жителей дома весьма «депрессивный». Срок одного обещания уже истек, а объявлений на подъездах так и нет. Остается надеяться, что после выставки вооружений работа в Администрации, в Администрации Ленинского района и в городе в целом войдет в привычное русло.

Вообще ощущение, что про нас просто забыли или на нас забили! То, что на сегодняшний день есть - это пяток фур с включенными двигателями - сколько здесь живу, первый раз такое обилие данного транспорта. Ощущение, что на зло все это делают... А про исполнение остальных пунктов - будем ждать рассказывает TagilCity.ru один из жителей дома.

Действительно, судя по присланным фотографиям и видеозаписям, имеет место мысль о неком протесте, бойкоте со стороны владельцев крупного ТЦ. Пользователи, прокомментировавшие однажды новость о том, что ситуация на Фрунзе накаляется, разделились на два лагеря. Кто-то поддерживает жителей, а кто-то – торговый центр. Но нужно всё же понимать – то, что творится во дворе сегодняшним днем – это, мягко говоря, странно и даже страшно. Это лагерь для дальнобойщиков, которые стоят в холод со включенными двигателями, не давая дышать и отдыхать жителям близлежащих домов.

Но жители готовы идти до конца. Пока они ждут исполнению запланированного по срокам. В дальнейшем сотрудничество с Администрацией Ленинского района будет продолжено. Всё-таки должен быть у этой истории конец.

Фотографии предоставлены жителями дома №54

Видеозаписи предоставлены жителями дома № 54 по улице Фрунзе