Нешуточная пробка на Островского в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Пользователь Яков, который совсем недавно проезжая вниз по улице Карла Маркса, попал в пробку, которая начинается от улицы Первомайской. Продолжилась эпопея до конца пересечения улиц Карла Маркса с Островского. Присоединилась ветвь автомобилей, следовавших от бывшего Горсовета по Островского, и с Ломоносова.

Усугубляет движение в данные минуты, по словам пользователя, и светофор, который появился рядом с налоговой. Кроме того, автомобили, вливаясь в поток, тормозят все движение.

Причина выяснилась, когда пользователь пересек новый светофор и оказался на пути к пересечению с Газетной. Дело в том, что сейчас по Островского проходит ремонт, занявший две правые полосы. Ну, а ремонт, конечно, дело благодарное, поэтому остается надеяться тагильчане потерпят еще пару дней.