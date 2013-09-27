Нижнетагильский театр кукол открыл 70-й юбилейный творческий сезон премьерой

Спектакль «Неизвестный с хвостом» поставлен по известному многим с детства произведению Софьи Прокофьевой. Герой спектакля - мальчик по имени Сережа собирается в кино, но он очень рассеянный и везде опаздывает, вот и в этот раз он бросил задуманное на полпути. Увидев, что по вине Сережи может случиться пожар, его друзья спешат на помощь, а кто его друзья и кто же этот «неизвестный с хвостом» - зрители увидят, посмотрев новый спектакль. Добавим, что поставил спектакль народный артист Украины, главный режиссер Киевского муниципального академического театра кукол Сергей Ефремов.