Нижнетагильский театр кукол открыл 70-й юбилейный творческий сезон премьерой
27 сентября 2013, 14:00ОбществоЕвгения
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Сегодня, 27 сентября, Нижнетагильский театр кукол вновь распахнул свои двери для зрителей. 70-й юбилейный творческий сезон начался премьерой – спектаклем «Неизвестный с хвостом». Как рассказала нам директор театра Ольга Цибизова, первыми зрителями постановки стали воспитанники детских садов и учащиеся из разных образовательных учреждений города, а предварил премьеру замечательный праздник, подготовленный артистами театра.
Спектакль «Неизвестный с хвостом» поставлен по известному многим с детства произведению Софьи Прокофьевой. Герой спектакля - мальчик по имени Сережа собирается в кино, но он очень рассеянный и везде опаздывает, вот и в этот раз он бросил задуманное на полпути. Увидев, что по вине Сережи может случиться пожар, его друзья спешат на помощь, а кто его друзья и кто же этот «неизвестный с хвостом» - зрители увидят, посмотрев новый спектакль. Добавим, что поставил спектакль народный артист Украины, главный режиссер Киевского муниципального академического театра кукол Сергей Ефремов.
Все желающие смогут увидеть премьеру уже в ближайшие дни - 28 и 29 сентября.
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