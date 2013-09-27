Право выбора накопительной части пенсии сохранят до 2016 года

Россияне, которые напишут заявление о желании иметь накопительную часть пенсии, получат 6% накопительную часть и 10% страховую. Те, кто промолчит и заявление не напишет, получит нулевую накопительную часть будущей пенсии и 16% страховую. Те, кто только начнет свою трудовую деятельность в 2014 году, получат пять лет на то, чтобы определиться с порядком начисления будущей пенсии.