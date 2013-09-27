Право выбора накопительной части пенсии сохранят до 2016 года
27 сентября 2013, 08:50ОбществоЕвгения
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Министерство труда продлит до 2016 года право выбора накопительной части пенсии. Ранее планировалось, что те, кто не успел выбрать ее до конца 2014 года, не получат накопительной части.
Россияне, которые напишут заявление о желании иметь накопительную часть пенсии, получат 6% накопительную часть и 10% страховую. Те, кто промолчит и заявление не напишет, получит нулевую накопительную часть будущей пенсии и 16% страховую. Те, кто только начнет свою трудовую деятельность в 2014 году, получат пять лет на то, чтобы определиться с порядком начисления будущей пенсии.
Эксперты положительно оценили появившуюся возможность подумать о пенсии в течение двух лет. Они отмечали, что россиянам практически не объяснили суть пенсионной реформы, проводимой в экстренном порядке, а на принятие решения о пенсии отвели всего три месяца, за которые необходимо выбрать накопительный или страховой вариант пенсии.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей