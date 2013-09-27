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Право выбора накопительной части пенсии сохранят до 2016 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Право выбора накопительной части пенсии сохранят до 2016 года

27 сентября 2013, 08:50ОбществоЕвгения
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