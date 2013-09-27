«Серебряные» номера для жителей Н. Тагила бесплатно!

МОТИВ предлагает жителям Нижнего Тагила «серебряные» федеральные номера совершенно бесплатно! Скорее спешите в офисы МОТИВа, ведь предложение ограничено. В период акции вы сможете сэкономить 350 рублей, подключив номер совершенно бесплатно.

«Серебряный» номер является одним из самых удобных и престижных. В нем повторяются две пары цифр, либо используются три одинаковых цифры подряд в конце номера.

Красивые номера очень легко запоминаются на зрительном и подсознательном уровне, поэтому он всегда будет на слуху у деловых партнеров и друзей. Такой номер также легко запомнят дети и пожилые родственники. «Серебряный» номер идеально подойдет для тех, у кого много важных контактов и ему нужно всегда оставаться на связи.

Сроки акции ограничены! Торопитесь, ведь красивых номеров с каждым днем становится всё меньше и меньше. Успевайте выделиться, покупайте номера друзьям и близким.