«Серебряные» номера для жителей Н. Тагила бесплатно!
Уникальные номера даром!
МОТИВ предлагает жителям Нижнего Тагила «серебряные» федеральные номера совершенно бесплатно! Скорее спешите в офисы МОТИВа, ведь предложение ограничено. В период акции вы сможете сэкономить 350 рублей, подключив номер совершенно бесплатно.
«Серебряный» номер является одним из самых удобных и престижных. В нем повторяются две пары цифр, либо используются три одинаковых цифры подряд в конце номера.
Красивые номера очень легко запоминаются на зрительном и подсознательном уровне, поэтому он всегда будет на слуху у деловых партнеров и друзей. Такой номер также легко запомнят дети и пожилые родственники. «Серебряный» номер идеально подойдет для тех, у кого много важных контактов и ему нужно всегда оставаться на связи.
Сроки акции ограничены! Торопитесь, ведь красивых номеров с каждым днем становится всё меньше и меньше. Успевайте выделиться, покупайте номера друзьям и близким.
Подключить красивый «серебряный» номер можно в любом офисе обслуживания МОТИВа в Н. Тагиле. Подробности по телефону контакт-центра 8 800 240 0000.