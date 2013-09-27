Стань абонентом «Инсис» и получи iPad mini 16 Гб!

Успевай, акция проводится среди тех абонентов, кто подключился в срок с 26 по 30 сентября.

Розыгрыш пройдет 3 октября, в нем смогут участвовать все подключившиеся к сети интернет или комплексным тарифам.

Будем рады видеть вас в нашей сети. Присоединяйтесь и выигрывайте!