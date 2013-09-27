Стань абонентом «Инсис» и получи iPad mini 16 Гб!
27 сентября 2013, 09:00ОбществоТатьяна
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Удача в двух кликах от тебя: Проверь техническую возможность подключения на сайте инсис.рф и оставь заявку на подключение.
Успевай, акция проводится среди тех абонентов, кто подключился в срок с 26 по 30 сентября.
Розыгрыш пройдет 3 октября, в нем смогут участвовать все подключившиеся к сети интернет или комплексным тарифам.
Будем рады видеть вас в нашей сети. Присоединяйтесь и выигрывайте!
Подробности по тел. 499-301/302 и на сайте инсис.рф
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