Тагильским пенсионерам устроили настоящий концерт в честь Дня пожилого человека (ФОТО)
Вчерашним днем в уютном клубе областного государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека.
Поздравления для старшего поколения организовали коллеги из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Тагилстроевского и Ленинского районов города Нижний Тагил, а приглашенными артистами были известные барды Урала и России, лауреаты всероссийских конкурсов авторской песни из центра творческой молодежи «Зеленая лампа»: Обухов Дмитрий, Долгова Галина, Павлова Светлана.
Для пожилых клиентов пансионата было сказано много добрых слов, прозвучали пожелания здоровья и долголетия, но самое главное, была музыка – настоящая, живая музыка, поднимающая тебя над повседневными проблемами, болезнями и скукой, дарящая крылья. Слушая песни бардов, каждый пожилой человек думал о чем-то сокровенном: о первой любви, дружбе, веселых и грустных моментах своей такой непростой жизни.
Важным результатом проведенного мероприятия стало не только хорошее настроение клиентов пансионата, но и укрепление сотрудничества между специалистами таких разных учреждений системы социального обслуживания населения.
© TagilCity.ru по материалам СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил