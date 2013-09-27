Тагильским пенсионерам устроили настоящий концерт в честь Дня пожилого человека (ФОТО)

Поздравления для старшего поколения организовали коллеги из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Тагилстроевского и Ленинского районов города Нижний Тагил, а приглашенными артистами были известные барды Урала и России, лауреаты всероссийских конкурсов авторской песни из центра творческой молодежи «Зеленая лампа»: Обухов Дмитрий, Долгова Галина, Павлова Светлана.

Для пожилых клиентов пансионата было сказано много добрых слов, прозвучали пожелания здоровья и долголетия, но самое главное, была музыка – настоящая, живая музыка, поднимающая тебя над повседневными проблемами, болезнями и скукой, дарящая крылья. Слушая песни бардов, каждый пожилой человек думал о чем-то сокровенном: о первой любви, дружбе, веселых и грустных моментах своей такой непростой жизни.