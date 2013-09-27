В Нижнем Тагиле продолжается выставка вооружений RAE-2013 (ФОТО)

Увеличение числа гостей, к несчастью, увеличило и проблемы с транспортом, вернее с ситуацией на парковке. Например, у Суперстроя, где происходит перехватывающая парковка с платными автобусами, заполнена вся стоянка. Проезжая по все стоянке в поисках свободного места, упираешься в конце концов в тупик, который, по всей видимости, вызывал у многих отчаяние, и они бросали свои автомобили прямо там, мешая выезду уже припаркованных. Те, кто все-таки не захотел мешать выезду других, вынужден был задним ходом проезжать по всей длине парковки, чтобы освободить ее.

На территории самой выставки также очень много заинтересованных. Кто-то бродит по павильонам, кто-то высматривает технику. В данные минуты проходит эффектное демонстрационное шоу: танки, бронетранспортеры и иная техника стреляют с таким грохотом, что из толпы слышны восторженные крики, причем и взрослые, и детские.

Сергей Константинович Носов, который также находится на выставке, давал телевизионное интервью для федерального телеканала. Рассказывал об успехах города, о своих намерениях и о многом другом. Кроме того, он действительно уходит на две недели в отпуск - это подтвердили в пресс-службе Администрации.

На улице сегодня довольно прохладно, поэтому крайне некомфортно находиться под открытым небом. Все спешат полюбоваться на экспонаты, поэтому в павильонах аншлаг. Всё же это не отнимает достоинства выставки, ведь ее экономическое значение неоценимо: не зря за прошедшие дни заключены дорогостоящие контракты, собраны деньги на благотворительность. Дело в том, что в одном из павильонов проводится благотворительная акция в поддержку тех, кто попал в сложную ситуацию на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае. Хотя, как сказала TagilCity.ru представитель данного стенда, сегодняшний день не такой плодотворный. Она предположила, что сегодня иной контингент.

А завтра, напомним, заключительный день выставки вооружение RAE-2013, согласно программе, там состоятся демонстрационные показы и закрытие мероприятия.