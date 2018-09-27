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1 октября тагильчане смогут проверить работу своих тонометров и весов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Avtomaticheskiy tonometr

1 октября тагильчане смогут проверить работу своих тонометров и весов

Сегодня, 11:30Общество
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