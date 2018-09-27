1 октября тагильчане смогут проверить работу своих тонометров и весов

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1 октября в Нижнем Тагиле пройдет социальная акция, где горожане смогут проверить работоспособность своих тонометров и весов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Акция приурочена к Международному дню пожилых людей. Все желающие могут бесплатно проверить точность своих тонометров и весов по адресу: ул. Пархоменко, 112 с 9:00 – 17:00, перерыв с 12:00 – 13:00.
Акцию проводит ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижнем Тагиле Свердловской области», сообщает пресс-служба администрации города.
Телефоны для справок: +7(3435)43-53-69, +7 (343)236-30-15 (доб. 161).
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