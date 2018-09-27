Безлимитный домашний и мобильный интернет стал доступен в городах Урала

Клиенты МТС могут подключить на один лицевой счет домашний и мобильный интернет без ограничений по трафику. Условия действуют для нескольких городов Свердловской области: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Реж, Первоуральск и Дегтярск. При этом подключение к конвергенту возможно, как для новых, так и для действующих абонентов МТС.

Помимо безлимитного интернета пользователи конвергентных тарифов получат до 144 ТВ-каналов домашнего ТВ, а также пакеты минут и SMS для смартфона. Стоимость конвергентных тарифов МТС зависит от города и конфигурации тарифа.

В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге за 700 рублей пользователи получат безлимитный мобильный интернет, домашний безлимит на скорости 100 Мбит/с, 600 минут и SMS на номера своего региона, а также 144 канала домашнего ТВ.