Безлимитный домашний и мобильный интернет стал доступен в городах Урала

МТС предложила жителям Нижнего Тагила безлимитный мобильный и фиксированный интернет. Теперь это одна услуга.
Клиенты МТС могут подключить на один лицевой счет домашний и мобильный интернет без ограничений по трафику. Условия действуют для нескольких городов Свердловской области: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Реж, Первоуральск и Дегтярск. При этом подключение к конвергенту возможно, как для новых, так и для действующих абонентов МТС.
Помимо безлимитного интернета пользователи конвергентных тарифов получат до 144 ТВ-каналов домашнего ТВ, а также пакеты минут и SMS для смартфона. Стоимость конвергентных тарифов МТС зависит от города и конфигурации тарифа.
В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге за 700 рублей пользователи получат безлимитный мобильный интернет, домашний безлимит на скорости 100 Мбит/с, 600 минут и SMS на номера своего региона, а также 144 канала домашнего ТВ.
МТС стала первой компанией, которая вернула своим клиентам безлимитный мобильный интернет. Мы решили пойти дальше и объединить самые востребованные цифровые сервисы для наших клиентов. Объединяя домашний и мобильный безлимитный интернет, мы хотим дать абонентам максимальную свободу и простоту в использовании услуг связи. Появление такого сервиса в Свердловской области, позволяет нам предлагать клиентам уникальную услугу. Воспользовавшись этим предложением абоненты МТС могут получить качественный сервис и существенные скидки отметил директор по маркетингу филиала ПАО «МТС» в Свердловской области Андрей Мамаев.