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Два КАМАЗа арестованы приставами у жителя Ивделя за долг по налогам в 1 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4310 t1 06

Два КАМАЗа арестованы приставами у жителя Ивделя за долг по налогам в 1 млн рублей

Сегодня, 13:15Общество
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