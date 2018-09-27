Два КАМАЗа арестованы приставами у жителя Ивделя за долг по налогам в 1 млн рублей
Сегодня, 13:15Общество
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Судебные приставы Ивделя арестовали два КАМАЗа, принадлежащие местному жителю. Мужчина имеет задолженность по налоговым платежам, сборам и пени на общую сумму более 1 млн рублей.
Ранее должнику было вынесено постановление об удержании долга с его зарплаты. Однако этих денег не хватило, и приставы арестовали два КАМАЗа, принадлежащие мужчине.
Кроме того, должнику запретили выезд за границу и регистрационные действия в отношении автомобилей.
Если долг не будет погашен вовремя, то в дальнейшем машины продадут на торгах, сообщает ЕАН.
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