Два КАМАЗа арестованы приставами у жителя Ивделя за долг по налогам в 1 млн рублей

Ранее должнику было вынесено постановление об удержании долга с его зарплаты. Однако этих денег не хватило, и приставы арестовали два КАМАЗа, принадлежащие мужчине.

Кроме того, должнику запретили выезд за границу и регистрационные действия в отношении автомобилей.