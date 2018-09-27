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Два жителя Алапаевска приговорены к 2 годам за экстремистские материалы в соцсети
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два жителя Алапаевска приговорены к 2 годам за экстремистские материалы в соцсети

Сегодня, 23:00Общество
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