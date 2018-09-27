Два жителя Алапаевска приговорены к 2 годам за экстремистские материалы в соцсети

Обвиняемые в 2016-2017 г.г. разместили в соцсети видео-, аудиоматериалы, а также изображения экстремистской направленности.

Уголовный кодекс РФ предусматривает за организацию террористической деятельности наказание вплоть до пожизненного заключения.

По сообщению Нижнетагильского СОТ УрСУТ СК РФ, поскольку подобное явление представляет опасность для неопределенного круга граждан, государство ставит одной из своих задач противодействие терроризму – предупреждение терроризма, в том числе выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).